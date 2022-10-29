Мобилизованный 21-летний из Копейска погиб в СВО, у него остался грудной ребенок

21-летний Игорь Урванцев, мобилизованный в Копейске, погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Его мобилизовали 2 октября, а уже через несколько недель стало известно о его гибели, пишет 74.RU.

Его похороны пройдут в ближайшие дни. У погибшего остались вдова и четырехмесячный ребенок. Родные Игоря Урванцева отказались общаться с журналистами.

Стоит отметить, что это не первый погибший из Челябинской области. Еще 13 октября стало известно о том, что на фронте погибли 5 южноуральцев, которых мобилизовал межрайонный моркинский военкомат. Их призвали вместе 29 сентября.

Хоронили мобилизованных уже и в поселке Роза. Также были похороны мобилизованного в селе Коелга и в Еткуле. Хоронят мобилизованных и в других регионах. Сообщалось о том, что груз 200 прибыл в Волгоград, Калмыкию, Башкирию, в Красноярский край и многие другие регионы России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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