Мобилизованный 21-летний из Копейска погиб в СВО, у него остался грудной ребенок

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21-летний Игорь Урванцев, мобилизованный в Копейске, погиб в ходе «военной спецоперации» на территории Украины. Его мобилизовали 2 октября, а уже через несколько недель стало известно о его гибели, пишет 74.RU.
Его похороны пройдут в ближайшие дни. У погибшего остались вдова и четырехмесячный ребенок. Родные Игоря Урванцева отказались общаться с журналистами.
Стоит отметить, что это не первый погибший из Челябинской области. Еще 13 октября стало известно о том, что на фронте погибли 5 южноуральцев, которых мобилизовал межрайонный моркинский военкомат. Их призвали вместе 29 сентября.
Хоронили мобилизованных уже и в поселке Роза. Также были похороны мобилизованного в селе Коелга и в Еткуле. Хоронят мобилизованных и в других регионах. Сообщалось о том, что груз 200 прибыл в Волгоград, Калмыкию, Башкирию, в Красноярский край и многие другие регионы России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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