На СВО погиб 33-летний мобилизованный из Омской области

33-летний Виктор Фельд из Омской области был мобилизован и погиб на фронте. У мужчины осталось двое детей – 10-летний сын и 5-летняя дочь, рассказывает NGS55.RU.

Тело погибшего уже доставили в Омск, и далее его привезут в село Сибирское Русско-Полянского района, чтобы там его могли похоронить родные.

До мобилизации мужчина работал механизатором на комбайне в организации «Сибиряк». Его коллеги рассказывают, что он всегда был в числе лучших работников, никогда не отказывался, когда необходимо было задержаться, поскольку понимал, как важно вырастить и собрать урожай.

Всего из села Сибирское мобилизовали 10 мужчин.

Отметим, тела погибших мобилизованных привозят и в другие регионы России. На минувших выходных хоронили мобилизованных в Волгоградской области. Проходили похороны также в Калмыкии, Бурятии и других регионах РФ, о чем писали местные СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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