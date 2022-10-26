Петербуржец, чей призыв признали незаконным, может все же отправиться на СВО

Несмотря на то, что Приморский суд признал незаконной мобилизацию петербуржца Алексея Рачеева, его могут отправить на фронт. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на коллегию адвокатов «Призывник».

Изданию сообщили, что 14 октября судом были удовлетворены требования о применении мер предварительной защиты по административному делу в виде приостановления действия решения призывной комиссии о призыве на военную службу по мобилизации. То есть мобилизованного должны были отпустить домой. Но до сих пор решение суда не исполнено.

Оказалось, что военкоматы Петербурга и Приморского края отказываются исполнять решение суда. Контролирующие органы также ничего не предпринимают, чтобы добиться от них действий в соответствии с решением суда. А это значит, что Рачеева могут отправить в ближайшее время на фронт.

Рачеева мобилизовали 29 сентября, хотя он включен в список военнообязанных сотрудников банка, которым полагается отсрочка. Рачеев работает над обеспечением стабильности национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения.

Эксперты отмечают, что таких ситуаций по стране немало. Уже известны случаи гибели на фронте тех мобилизованных, которые пытались в судах оспорить мобилизацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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