Мобилизованные из Сибири рассказали родным о тяжелых условиях в поездах

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Мобилизованные из Сибири вынуждены неделями жить в поездах, так как, похоже, командование не знает, куда их отправить.
О проблемах мобилизованных НГС рассказали несколько женщин, сообщив, что получили эту информацию от своих мужей.
Мобилизованные сибиряки говорят, что в поездах нет возможности помыться или нормально поесть. При этом поезда нередко стоят по несколько дней на станциях. Мобилизованные остаются без самого необходимого. Они вынуждены стоять в очередях в туалеты. Нет достаточно помывочных. Также жалуются они на отсутствие горячего питания, а иногда и вообще им не выдают сухпайки.
Как рассказала одна из жен мобилизованного, ее мужу 48 лет. И поскольку он инженер-сапер, то его мобилизовали.
"В ночь с 23 на 24 октября их погрузили в поезда (это уже 4-й состав) и отправили в зону СВО. Да, муж служил срочку, но 20 лет назад. Никакого опыта боевых действий нет, я даже больше скажу: он не охотник. В детстве даже из рогатки не стрелял", - рассказала Анастасия.
Она добавила, что мобилизованные почти всю одежду и амуницию покупают за свои деньги. Некоторым даже пришлось влезь в кредиты, чтобы купить все необходимое. А теперь мобилизованные отправляются на фронт, но по дороге их даже нормально не кормят.
И пока одни мобилизованные катаются по стране без возможности помыться и без еды, обратно возвращаются те, кто попал на фронт. Но везут их домой уже в цинковых гробах. По всей России уже начали хоронить мобилизованных, погибших на фронте. Минобороны РФ пока не сообщает общего числа погибших.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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