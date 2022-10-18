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По подозрению в поджоге военкомата задержали студента из Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по Башкортостану.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и МВД задержали двух жителей Башкирии, которых заподозрили в поджогах военкоматов. Один из поджогов был устроен 26 сентября в селе Исянгулово. В этом поджоге подозревается местный житель 1983 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на повреждение имущества.
8 октября житель Архангельского также устроил поджог в здании администрации сельсовета, разлив горючую жидкость в помещении, где находился военно-учетный стол. По подозрению в поджоге был задержан студент 1 курса БГАУ 2004 года рождения. Он стал фигурантом уголовного дела о поджоге.
Стоит отметить, что поджоги военкоматов в РФ после объявления мобилизации участились.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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