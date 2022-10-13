Отправленных сегодня на подготовку к СВО мобилизованных из Перми вернули домой

Мобилизованных из Перми вернули домой после того, как их уже отправили на автобусах в Оренбургскую область. Об этом рассказывает 59.ru, отмечая, что мобилизованных рассадили по автобусам и отправили 18 октября на прохождение обучения. Автобусы с мужчинами из Перми, Добрянки и Березников выезжали от военного комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Но возле Краевого военкомата они провели в автобусах 2,5 часа, после чего их отправили домой. Всем сказали прийти в военкомат через неделю.

В пресс-службе правительства Прикамья сообщили, что мобилизованные не освобождены от обязательств военнообязанных и в любой момент их могут вызвать и отправить на фронт. Пока же они будут находиться дома, поскольку в учебных центра Елани и Тюмени нет мест для них.

Стоит отметить, что некоторых мобилизованных отправили на фронт, о чем сообщал и сам президент РФ Владимир Путин. Есть уже и случаи гибели мобилизованных как в учебных центрах, так и на фронте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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