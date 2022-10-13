Взрывы прогремели 17 октября в Черниговской, Харьковской и Житомирской областях Украины

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В понедельник, 17 октября, ВС РФ снова продолжили атаковать Украину ракетами из акватории Каспийского моря.
Удары наносились по целям в Киеве, а также по Черниговской, Харьковской и Житомирской областям, пишет «Русская Весна».
Украинская сторона сообщила, что ПВО удалось отразить часть ракет. При этом российские источники утверждают, что все цели были поражены.
До ракетных пусков Россия атаковала Украину дронами. Было несколько прилетов в центре Киева, после чего украинские власти обвинили РФ в очередной атаке против мирного населения и гибели мирных жителей.
Увеличение интенсивности ударов по территории Украины, отмечают российские эксперты, может ускорить поставки вооружения Западом. В НАТО уже заявили о том, что будут передавать Украине еще больше ПВО, а также вооружения, необходимого для наступления на востоке и юге.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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