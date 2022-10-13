Взрывы прогремели 17 октября в Черниговской, Харьковской и Житомирской областях Украины

Сегодня, 15:09

0

Image 16+
Взрывы прогремели 17 октября в Черниговской, Харьковской и Житомирской областях Украины
Фото из открытых источников

В понедельник, 17 октября, ВС РФ снова продолжили атаковать Украину ракетами из акватории Каспийского моря.

Удары наносились по целям в Киеве, а также по Черниговской, Харьковской и Житомирской областям, пишет «Русская Весна».

Украинская сторона сообщила, что ПВО удалось отразить часть ракет. При этом российские источники утверждают, что все цели были поражены.

До ракетных пусков Россия атаковала Украину дронами. Было несколько прилетов в центре Киева, после чего украинские власти обвинили РФ в очередной атаке против мирного населения и гибели мирных жителей.

Увеличение интенсивности ударов по территории Украины, отмечают российские эксперты, может ускорить поставки вооружения Западом. В НАТО уже заявили о том, что будут передавать Украине еще больше ПВО, а также вооружения, необходимого для наступления на востоке и юге.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Взрывы прогремели 17 октября в Черниговской, Харьковской и Житомирской областях Украины

Сегодня, 15:09

В свердловском военкомате рассказали, как проходит мобилизация

Сегодня, 14:14

Девушка из Красноярска сообщила о мобилизации мужчин прямо из хостела в Москве

13-10-2022, 14:19

Власти сообщили, что делать, если в повестке не указаны дата и время явки в военкомат

12-10-2022, 15:14

Инструкция: Как получить страховку мобилизованного в России

12-10-2022, 14:04

Ярославцы, эмигрировавшие в Грузию, сообщили, как относятся к русским

9-10-2022, 19:54

Приведена хроника теракта на Крымском мосту

8-10-2022, 19:29

В Кургане мобилизованным будут раздавать по килограмму копченого сала

7-10-2022, 14:54

Newsweek: Ответом США на ядерный шантаж должна стать спецоперация с целью убрать Путина

6-10-2022, 19:24

В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника

5-10-2022, 16:14

В призывной комиссии Поморья рассказали, призовут ли сидевших в тюрьме РФ

5-10-2022, 15:39

«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

4-10-2022, 16:14

Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

4-10-2022, 15:29

Дмитрий Саймс: США не удастся реформировать Совбез ООН

1-10-2022, 20:09

Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России

29-09-2022, 17:54

Наркологи объяснили, где гражданам России брать справки на оружие

29-09-2022, 10:09

Военкомат Шалинского района Свердловской области решил отправить на фронт всех молодых мужчин из поселка Вогулка

29-09-2022, 09:59

«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации

29-09-2022, 08:19

Байкер из Красноярска показал многокилометровую пробку на границе с Грузией, Казахстаном и рядом других стран

29-09-2022, 08:19

Сергей Кургинян рассказал о связи между позором под Харьковом и перегибами мобилизации

28-09-2022, 18:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Ростовчанам рассказали, могут ли вручить повестку прямо на улице России

Ростовчанам рассказали, могут ли вручить повестку прямо на улице России

Вчера, 10:34

0

Мобилизация в России продолжается с 21 сентября, но до сих пор у граждан есть много вопросов касательно того, кто может...

Подробнее
46-летнего жителя Ярославля не выпустили за границу из-за частичной мобилизации

46-летнего жителя Ярославля не выпустили за границу из-за частичной мобилизации

15-10-2022, 08:54

0

46-летний житель Ярославля по имени Денис в первых числах сентября купил путевку в Турцию, куда планировал отправиться...

Подробнее
В Волгограде бюджетники пожаловались на добровольно-принудительные пожертвования в фонд СВО

В Волгограде бюджетники пожаловались на добровольно-принудительные пожертвования в фонд СВО

Вчера, 12:14

0

Сотрудники бюджетных организаций жалуются на то, что им приходится делать выплаты в фонд поддержки специальной военной...

Подробнее
В свердловском военкомате рассказали, как проходит мобилизация

В свердловском военкомате рассказали, как проходит мобилизация

Сегодня, 14:14

0

Мобилизация в Свердловской области не завершена, и мужчин из региона продолжат отправлять на фронт. Ранее мэр Москвы...

Подробнее
В турецком городе Амасре произошел взрыв на шахте

В турецком городе Амасре произошел взрыв на шахте

15-10-2022, 11:29

0

В турецком городе произошел взрыв на шахте, когда там находилось 110 рабочих. Об этом сообщает информационное агентство...

Подробнее
Центральный банк будет выдавать разрешения на вывоз денег стоимостью более 10 тысяч долларов

Центральный банк будет выдавать разрешения на вывоз денег стоимостью более 10 тысяч долларов

15-10-2022, 19:39

0

Центральный банк России теперь имеет юридическое право принимать решение о позволении вывозить из государства денежную...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Вечером 15 октября работа паромной переправы на Керченском проливе возобновилась

Вечером 15 октября работа паромной переправы на Керченском проливе возобновилась

Вчера, 10:39

0

На морской переправе, установленной между крымским полуостровом и Краснодарским краем, вечером 15 октября опять...

Подробнее
Началось извержение вулкана Алаид

Началось извержение вулкана Алаид

Вчера, 14:49

0

На острове Атласова на севере курильской гряды в вулкане Алаид активизировались тектонические процессы. По данным...

Подробнее
Руководитель ОПЕК+ заявил о нестабильности рынка нефти

Руководитель ОПЕК+ заявил о нестабильности рынка нефти

Вчера, 18:04

0

Ситуация на нефтяном рынке служит предметом внимания экспертов, особенно международной организации государств,...

Подробнее
Из-за частичной мобилизации жительницы Ярославской области начали экономить на красоте

Из-за частичной мобилизации жительницы Ярославской области начали экономить на красоте

Сегодня, 08:34

0

Мобилизация уже начала влиять на многие аспекты жизни россиян, в том числе и на экономику. В Ярославской области...

Подробнее