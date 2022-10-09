Девушка из Красноярска сообщила о мобилизации мужчин прямо из хостела в Москве

В СВО на территории Украины погиб первый мобилизованный из Петербурга
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В Москве полицейские начали раздавать повестки в хостелах. Об этом рассказала девушка их Красноярска, которая приехала в столицу на учебу, пишет NGS24.RU.
С ее слов, 9 октября в хостел, в котором она проживала, пришли полицейские и начали раздавать повестки. Зайдя в хостел, увидев там полицейских, девушка сильно удивилась.
«Я не поняла, что происходит, стоит администратор с испуганными глазами. Полицейские сказали: ведите к нам мужчин с 1978 года рождения. У них не было пофамильного списка. Вывели двоих мужчин, они участники боевых действий, один — не знаю каких, другой — в Сирии. Им вручили повестки. На следующий день они пришли в военкомат, и вот их уже забирают», - рассказала студентка.
Ситуация повторилась и на следующий вечер. Но только полицейские ужа начали осмотр комнат. Всех мужчин, которых они посчитали годными для отправки на фронт, с ее слов, «скрутили» и увезли на автобусе. Не получили повестки только явно пожилые мужчины.
Девушка отметила, что разговаривала после произошедшего с администратором. Она сейчас жалеет, что начала выводить мужчин в первый день. Сейчас она думает, что нельзя было рассказывать о молодых мужчинах в хостеле, и тогда бы их не отправили на фронт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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