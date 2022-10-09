Власти сообщили, что делать, если в повестке не указаны дата и время явки в военкомат

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Важно знать, что если человек не получил повестку, но знает, что, возможно, его хотели мобилизовать, то ему грозит административная ответственность. Если же гражданина мобилизовали, но он убежал, то тогда уже придется отвечать по уголовному кодексу.
Если повестку не вручили, но запасника разыскивает военкомат, он может сам прийти в военкомат, и лучше сразу с вещами. Прийти в военкомат можно самостоятельно в любое время его работы. Тем же, кому вручают повестку, зачастую указывают дату и время, когда необходимо прийти в военкомат.
Специалисты советуют сейчас всем запасникам, даже если повестки им не прислали, заранее позаботиться о необходимых документах. В частности, можно написать доверенность лицу, которое в дальнейшем может представлять интересы мобилизованного в любых структурах. Также не лишним будет написать завещание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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