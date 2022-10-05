В Кургане мобилизованным будут раздавать по килограмму копченого сала.

Такой подарок тем, кто отправляется на фронт, решили подготовить в одном из местных мясных центров. Для этих целей уже закопчено 100 килограммов сала. Выдавать его будут тем, кто предъявит повестку в военкомат.

«Если будет заканчиваться, то закоптим еще», – пообещали в мясном центре.

Во многих других регионах страны также выдают родным и мобилизованным продукты. Например, в Сахалинской области семьям тех, кто отправляется на фронт, будут выдавать по 5 килограммов рыбы. В Туве же раздают родственникам мобилизованных по живому барану.

Напомним, мобилизацию в России 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Сейчас многие мобилизованные жалуются на то, что вынуждены оставить семьи без дохода, поскольку не все регионы дают выплаты мобилизованным. Непонятно также когда и сколько будут выплачивать тем, кто отправляется на фронт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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