Newsweek: Ответом США на ядерный шантаж должна стать спецоперация с целью убрать Путина

Сегодня, 19:24

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Newsweek: Ответом США на ядерный шантаж должна стать спецоперация с целью убрать Путина
Фото из открытых источников

Соединенным Штатам Америки следует решиться на специальную операцию по физическому устранению российского президента Владимира Путина, чтобы не допустить масштабную ядерную войну. Об этом пишет журнал Newsweek.

Обозреватель издания заявления российского лидера Путина о готовности защищать территорию и интересы России всеми средствами, которые есть в распоряжении, расценивает как ядерный шантаж и прямую угрозу применения ядерного вооружения.

О том, что РФ может ударить по Украине ядерным оружием, высказывались многие отечественные политики и дипломаты. Каждая такая фраза не прошла мимо внимания Запада. В СМИ появились многочисленные публикации о том, что РФ, утратившая инициативу в СВО и вынужденная отступать на харьковском и херсонском направлениях фронта, рассматривает удар по территории Украины тактическим ЯО.

Журналисты и эксперты включились в дискуссию, как должны ответить США и, главное, какое оружие использовать - ядерное или конвенциальное. Сейчас обсуждаются различные варианты, в том числе удары по российским войскам в Украине, Черноморском флоте РФ или даже удар ЯО по Москве, о чем недавно написало ведущее британское издание.

По мнению журналистов Newsweek, самый лучший способ - США должны физически устранить Владимира Путина, а ядерное оружие России - утилизировать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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