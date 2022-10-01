В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника

Сегодня, 16:14

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В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника
Фото из открытых источников

В Омске на фронт военкомат собрался отправлять мужчину с переломом позвоночника. Мужчину мобилизовали, но, к счастью для него, в этом быстро разобрались и вернули его домой.

О таких случаях рассказал глава региона Александр Бурков в своем telegram-канале. Он сообщил, что в регионе ошибочно мобилизовали 24 человека, но их уже вернули в семьи.

«Среди них мужчина, который является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка, человек с переломом позвоночника, студенты колледжей и техникумов — в их отношении ошибочно посчитали, что отсрочку могут получить только те парни, которые учатся в вузах. Это не так! Много случаев, когда мы вернули призывников, имеющих бронь и не подходящих под мобилизацию по состоянию здоровья», - заявил Бурков.

Он добавил, что мобилизация продолжается, а все обращения, которые будут поступать от мобилизованных или их семей, рассмотрят в кратчайший период.

Напомним, мобилизацию в России проводят с 21 сентября по решению президента РФ Владимира Путина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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