В призывной комиссии Поморья рассказали, призовут ли сидевших в тюрьме РФ

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Могут ли отправляться на фронт те, кто сидел в тюрьме, объяснил ответственный секретарь призывной комиссии Архангельской области по мобилизации, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства региона Владимир Ананьев.
По его словам, те граждане РФ, которые отбыли наказание, с них снята судимость или она уже погашена, могут поступить на военную службу. То есть ранее сидевшие в тюрьме могут быть мобилизованы.
Не призовут тех, кто имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.
Напомним, мобилизацию в РФ президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Немало россиян предпочли вообще покинуть страну, чтобы их отправили на фронт. Сейчас они рассказывают в соцсетях, как обустраивают свою жизнь за рубежом. Немало их них хочет поскорее вернуться, но готовы они это сделать, когда закончится «военная спецоперация».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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