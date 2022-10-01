В призывной комиссии Поморья рассказали, призовут ли сидевших в тюрьме РФ

Сегодня, 15:39

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В призывной комиссии Поморья рассказали, призовут ли сидевших в тюрьме РФ
Фото из открытых источников

Могут ли отправляться на фронт те, кто сидел в тюрьме, объяснил ответственный секретарь призывной комиссии Архангельской области по мобилизации, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства региона Владимир Ананьев.

По его словам, те граждане РФ, которые отбыли наказание, с них снята судимость или она уже погашена, могут поступить на военную службу. То есть ранее сидевшие в тюрьме могут быть мобилизованы.

Не призовут тех, кто имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.

Напомним, мобилизацию в РФ президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Немало россиян предпочли вообще покинуть страну, чтобы их отправили на фронт. Сейчас они рассказывают в соцсетях, как обустраивают свою жизнь за рубежом. Немало их них хочет поскорее вернуться, но готовы они это сделать, когда закончится «военная спецоперация».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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