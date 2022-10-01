«Возвращаться в РФ не буду»: публикуем истории уехавших в Казахстан самарцев

Россияне продолжают уезжать из родной страны, чтобы не попасть на фронт, и немало из них выбирают Казахстан.

О том, как удалось наладить жизнь в Казахстане и планах на будущее, рассказали изданию 63.RU уроженцы Самарской области.

Они признают, что бежали от мобилизации, поскольку не хотели на фронт. С собой брали минимум вещей и деньги. Часто с мужчинами едут их жены и дети. Есть семьи, которые планируют воссоединиться позже.

Отправляются и компании друзей. В Казахстан с двумя друзьями отправилась девушка, которая тоже решила рассказать свою историю журналистам. Она сообщила, что до КПП их довез ее отец. Они хотели переходить через «Маштаково» (Оренбургская область), но поскольку там уже была пробка в 28 км, когда они туда прибыли, то поехали на КПП «Теплое».

«Тут нам на помощь пришел товарищ отца, который хорошо знает местность. Он рассказал, как добраться до границы. По грунтовке через поле ехать было страшно, так как дорогу развезло после дождя. Если бы у автомобиля был не полный привод, то мы бы просто застряли, — рассказала девушка.

На дорогу до КПП Алиса и ее друзья добирались 16 часов. Очень долго они стояли в очереди. Но волонтеры их Казахстана помогали всем. Они приносили горячую пищу и чай. Со слов девушки, некоторые люди стояли в очереди на КПП по несколько дней.

Девушка выехала из России по внутреннему паспорту, но лучше взять и загран, если он есть, чтобы можно было при необходимости оформить ИНН и после сделать банковскую карту.

В Казахстане обустроиться на первое время прибывшим россиянам помогают волонтеры. Многие планируют из Казахстана перебираться в Европу и там уже искать себе работу. Большинство их них говорят, что хотели бы вернуться домой, когда РФ закончит «военную спецоперацию» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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