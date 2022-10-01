Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

О том, как придется отвечать перед законом тем, кто пытается уклониться от мобилизации, рассказали врачи.

Специалисты говорят о том, что умеют отличать умышленные переломы конечностей от полученных случайно, пишет V1.RU.

У человека всегда спросят, как он получил травму. И если его рассказ не соответствует характеру полученных травм, то придется даже отвечать перед законом. Об этом говорит и военный юрист Евгений Крылов. Он отметил, что умышленное членовредительство наказуемо, но доказать его не все же удается не всегда.

«Сложный вопрос, как врачи будут доказывать, что травма была получена умышленно. Возможно, есть некие судебно-медицинские методики, но они мне представляются маловероятными. Если ты сам не скажешь, что ты сам себе сломал ногу, то как это докажут? Могла быть пьяная драка, могли ударить трубой... Умысел на уклонение получится доказать словами призывника, если он признает, что специально себя травмировал, чтобы не идти в армию», — заявил юрист.

Но если все же будет доказано, что мобилизованный преднамеренно сломал руку или нанес себе другую травму, то вступит в силу Уголовный кодекс. При этом пока нет точного понимания того, по какой статье привлекать мобилизованного

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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