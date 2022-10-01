Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья

Сегодня, 15:29

0

Image 16+
Юрист Крылов ответил, что грозит за уклонение от мобилизации по состоянию здоровья
Фото из открытых источников

О том, как придется отвечать перед законом тем, кто пытается уклониться от мобилизации, рассказали врачи.

Специалисты говорят о том, что умеют отличать умышленные переломы конечностей от полученных случайно, пишет V1.RU.

У человека всегда спросят, как он получил травму. И если его рассказ не соответствует характеру полученных травм, то придется даже отвечать перед законом. Об этом говорит и военный юрист Евгений Крылов. Он отметил, что умышленное членовредительство наказуемо, но доказать его не все же удается не всегда.

«Сложный вопрос, как врачи будут доказывать, что травма была получена умышленно. Возможно, есть некие судебно-медицинские методики, но они мне представляются маловероятными. Если ты сам не скажешь, что ты сам себе сломал ногу, то как это докажут? Могла быть пьяная драка, могли ударить трубой... Умысел на уклонение получится доказать словами призывника, если он признает, что специально себя травмировал, чтобы не идти в армию», — заявил юрист.

Но если все же будет доказано, что мобилизованный преднамеренно сломал руку или нанес себе другую травму, то вступит в силу Уголовный кодекс. При этом пока нет точного понимания того, по какой статье привлекать мобилизованного

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дмитрий Саймс: США не удастся реформировать Совбез ООН

1-10-2022, 20:09

Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России

29-09-2022, 17:54

Наркологи объяснили, где гражданам России брать справки на оружие

29-09-2022, 10:09

Военкомат Шалинского района Свердловской области решил отправить на фронт всех молодых мужчин из поселка Вогулка

29-09-2022, 09:59

«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации

29-09-2022, 08:19

Байкер из Красноярска показал многокилометровую пробку на границе с Грузией, Казахстаном и рядом других стран

29-09-2022, 08:19

Сергей Кургинян рассказал о связи между позором под Харьковом и перегибами мобилизации

28-09-2022, 18:29

Казахстан дал четкий ответ по выдаче уклонистов из Башкирии и других регионов РФ

27-09-2022, 17:04

В Перми начали мобилизовать врачей — повестка пришла завотделения реанимации

27-09-2022, 15:19

Выпускников военных кафедр отпустили домой прямо из военкомата

26-09-2022, 15:34

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что в регионе были допущены ошибки при проведении мобилизации

25-09-2022, 20:44

Мобилизация в Поморье: дадут ли пользоваться телефоном в пункте сбора и потом — на службе

25-09-2022, 20:44

В Нижнем Тагиле военный комиссариат обратился к призывникам через паблик городской администрации

24-09-2022, 16:04

В Челябинской области первых мобилизованных отправили на подготовку

24-09-2022, 14:49

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

23-09-2022, 15:39

Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

22-09-2022, 14:09

В России объявили частичную мобилизацию

21-09-2022, 13:19

NI: Гален Карпентер заявил, что Западу не понравится следующий шаг России на Украине

20-09-2022, 14:59

EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

16-09-2022, 16:44

RusVesna сообщила, что ВС Азербайджана нанесли удар по приграничным позициям ФСБ России

14-09-2022, 17:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

Екатеринбуржец объяснил, как законно аннулировал свою повестку в армию

2-10-2022, 09:04

0

Призывник из города Екатеринбурга объяснил, как он, не нарушая закон, смог аннулировать свою повестку на частичную...

Подробнее
Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

Близкие уральских мобилизованных жалуются на условия их содержания

1-10-2022, 18:34

0

В городе Екатеринбурге близкие резервистов, мобилизованных в армейские подразделения, высказывают массовые жалобы на...

Подробнее
Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

Ростовский депутат поделился, что почти все вещи мобилизованные покупают сами

1-10-2022, 15:39

0

Народный избранник Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев рассказал о том, что практически все призывники,...

Подробнее
В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

В городе Екатеринбурге жители жалуются на конфликты с мобилизованными

1-10-2022, 22:09

0

Люди, проживающие в городе Екатеринбурге, высказывают жалобы на то, что мобилизованные резервисты ведут себя...

Подробнее
Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом

Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом

2-10-2022, 08:29

0

Военкомат в Екатеринбурге отправляет на фронт мужчину, который уже скоро станет многодетным отцом. У 28-летнего Алексея...

Подробнее
Три нижегородских депутата Госдумы России попали в санкционный список США

Три нижегородских депутата Госдумы России попали в санкционный список США

1-10-2022, 18:34

0

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило список санкций граждан и предприятий Российской Федерации....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

Самарец рассказал свою историю отъезда из России в Казахстан

Вчера, 15:19

0

Казахстан стал одной из стран, куда смогли добраться российские граждане, убежавшие от частичной мобилизации. 32-летний...

Подробнее
Дмитрий Саймс: США не удастся реформировать Совбез ООН

Дмитрий Саймс: США не удастся реформировать Совбез ООН

1-10-2022, 20:09

0

Специалист по вопросам международной политики Дмитрий Саймс поделился своим мнением по вопросу об изменениях в...

Подробнее
Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

Житель Екатеринбурга сообщил об эмиграции в Казахстан

Вчера, 08:29

0

Из России тысячи мужчин уехали в другие страны, поскольку не захотели, чтобы их мобилизовали и отправили на фронт. В...

Подробнее
Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

Россиянам рассказали, кому положена отсрочка от мобилизации

Вчера, 11:59

0

Россиянам рассказали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, объявленной 21 сентября. Об этом говорится в...

Подробнее