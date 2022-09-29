Дмитрий Саймс: США не удастся реформировать Совбез ООН

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Специалист по вопросам международной политики Дмитрий Саймс поделился своим мнением по вопросу об изменениях в Организации Объединенных Наций, связанных с работой ее Совета Безопасности. США на данный момент стремятся добиться упразднения права России и Китая накладывать вето на предлагаемые решения.
Саймс полагает, что это обусловлено желанием США не встречать противодействия своей политике в этой международной организации. Ведь если в вопросах введения санкций они давят на правительства других государств, заставляя присоединяться к ним, то ООН представляет собой такое крупное учреждение, в котором США встречают противодействие.
«Изменить структуру ООН – легче об этом говорить, чем это сделать, особенно, если речь идет о праве вето в Совете Безопасности, которое нельзя легально отнять, если хотя бы один из членов Совбеза будет против этого выступать. Россия наверняка не согласится с тем, чтобы у нее отнимали право решающего голоса» - считает Саймс.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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