Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России

Сегодня, 17:54

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Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России
Фото из открытых источников

Бои в Харьковской области продолжаются бои, и о ситуации в районе Купянска рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Он сообщил, что сейчас идут бои за Купянск и железнодорожную станцию Купянск-Узловая. Ситуация там сложная, а ожесточенное противостояние не прекращается ни на минуту.

«Противник расширяет свой тактический плацдарм на восточном берегу реки Оскол, удерживая часть станции Купянск-Узловая и два небольших поселка к югу от неё. Продолжается давление Украины на фронт к югу от Боровой», - сообщил Рожин.

Он добавил, что ВСУ также стягивают войска севернее Купянска и формируют ударный кулак в направлении Сватово. Отметил Рожин и бои за Красный Лиман. Его ВСУ намерены окружить и вынудить отступить российские войска.

В ДНР заявляют, что пока силы НМ и ВС РФ удерживают важные дороги из Красного Лимана, но если ВСУ смогут перекрыть их, то российской группировке грозит окружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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