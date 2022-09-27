Рожин проинформировал о боях с ВС Украины после отступления в Купянске ВС России

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
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Бои в Харьковской области продолжаются бои, и о ситуации в районе Купянска рассказал военный эксперт Борис Рожин.
Он сообщил, что сейчас идут бои за Купянск и железнодорожную станцию Купянск-Узловая. Ситуация там сложная, а ожесточенное противостояние не прекращается ни на минуту.
«Противник расширяет свой тактический плацдарм на восточном берегу реки Оскол, удерживая часть станции Купянск-Узловая и два небольших поселка к югу от неё. Продолжается давление Украины на фронт к югу от Боровой», - сообщил Рожин.
Он добавил, что ВСУ также стягивают войска севернее Купянска и формируют ударный кулак в направлении Сватово. Отметил Рожин и бои за Красный Лиман. Его ВСУ намерены окружить и вынудить отступить российские войска.
В ДНР заявляют, что пока силы НМ и ВС РФ удерживают важные дороги из Красного Лимана, но если ВСУ смогут перекрыть их, то российской группировке грозит окружение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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