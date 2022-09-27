Военкомат Шалинского района Свердловской области решил отправить на фронт всех молодых мужчин из поселка Вогулка

Военкомат Шалинского района Свердловской области решил не мелочиться и отправить на фронт всех молодых мужчин из поселка Вогулка.

Местные жители рассказали, что из поселка, в котором проживает около 1,3 тыс. человек, большинство из которых – пожилые люди, забирают на фронт 40 человек. Это все молодые мужчины поселка.

Из поселка и без мобилизации молодежь уезжала, поскольку работу там можно было найти только на железной дороге, в леспромхозе или в школе. Теперь всем мобилизованным придется искать замену, в том числе и в школе. Ведь на фронт забрали также учителей физкультуры и ОБЖ.

Сложно без своих мужчин будет и семьям, поэтому не исключено, что вскоре еще больше молодежи выедет в город в поисках заработка.

Жители боятся, что Вогулка из-за мобилизации вымрет, так как в поселке из взрослого мужского населения остались только пожилые мужчины и алкоголики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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