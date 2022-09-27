Наркологи объяснили, где гражданам России брать справки на оружие

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В России, чтобы приобрести оружие, необходима справка от медицинской комиссии по форме № 002-О/у. Такую справку можно получить только в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.
Для того, чтобы получить справку, надо пройти осмотр у офтальмолога, психиатра-нарколога, а также психиатрическое освидетельствование из нескольких частей. В частности, необходимо пройти осмотр у психиатра и нарколога и сдать анализы, которые позволят выяснить, употребляет ли человек запрещенные вещества, есть ли у него зависимость от алкоголя. Также химико-токсикологическое исследование позволяет выяснить наличие ряда психических расстройств.
Изменения, касающиеся прохождения медкомиссии, выдающей справку, необходимую для получения оружия, вступили в силу с 1 марта. Заключение медкомиссия оформляется в электронном виде и загружается в специальный реестр. Доступ к этому реестру есть у медицинских организаций, которые работают с этими справками, а также у Росгвардии.
То есть теперь нет необходимости относить справку о прохождении медкомиссии в Росгвардию.
Лица, у которые будут выявлены противопоказания к владению оружием, не получат справку. При этом если медкомиссию не пройдет человек, который ранее получил разрешение на оружие и приобрел его, оружие ему придется сдать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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