Байкер из Красноярска показал многокилометровую пробку на границе с Грузией, Казахстаном и рядом других стран

Тысячи россиян спешат покинуть Россию из-за мобилизацию. И доказательством этому являются огромные пробки протяженностью в десятки километров на границе РФ с Грузией, Казахстаном и рядом других стран.

Одну из таких пробок показал байкер из Красноярска Алексей Ермолин. Он, к слову, тоже решил уехать из Москвы в Турцию на своем мотоцикле. Добираться мужчина решил через Грузию, но увидел огромную пробу на границе России.

Со слов байкера, он ехал по направлению пропускного пункта Верхний Ларс. По его словам, там скопились сотни фур, которые не могут проехать к КПП из-за потока машин и людей. Россияне выезжают на машинах, мотоциклах, автобусах и велосипедах.

Теперь там уже пропускают и тех, кто идет пешком. Ермолин рассказал, что люди стоят в три полосы, перекрывая дорогу. Зачастую занята даже встречная полоса. В этом потоке за полчаса продвигаются менее чем на километр. В итоге люди стоят в пробке по 4 суток.

«Чтобы проехать пробку на машине, 4 суток нужно простоять! У людей заканчивается вода, еда, бензин. Полный треш, можно снимать фильм про зомби-апокалипсис», - рассказал байкер о том, как россияне бегут от мобилизации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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