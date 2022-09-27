«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации

Военком Омской области ответил на вопросы о частичной мобилизации
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Лица с определенными заболеваниями не будут мобилизованы, но им придется доказать военкомату наличие этих заболеваний. Об этом пишет «Лента.ру», отмечая, что гражданам необходимо не бояться отстаивать свои права.
Такой совет дала и юрист Анастасия Коптеева. Она рассказала, что случаи мобилизации человека, который по состоянию здоровья не может быть отправлен на фронт, уже происходили. Например, в Свердловской области призвали хирурга, перенесшего рак, а в Волгоградской области мобилизовали пенсионера с ишемией мозга и диабетом второй степени.
По словам юриста, она уже сталкивалась со случаями, когда повестки рассылали людям с тяжелыми болезнями. Поэтому даже тем, кто надеется не пойти на фронт из-за болезни, лучше еще до того, как придет повестка, оформить нотариальную доверенность на любого человека, который сможет представлять интересы призывника, в том числе по медицинским вопросам.
Этот человек далее сможет обращаться к юристам и адвокатам, чтобы решить проблему мобилизованного. Ему придется собрать различные справки и выписки из медкарты, которые бы доказывали наличие болезни и стали бы основанием для проведения военно-медицинской комиссии. Самостоятельно мобилизованный этим заниматься явно не сможет.
«Как только пакет документов будет готов, уже можно написать грамотное заявление о прохождении освидетельствования», - отметила юрист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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