Сергей Кургинян рассказал о связи между позором под Харьковом и перегибами мобилизации

Сегодня, 18:29

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Сергей Кургинян рассказал о связи между позором под Харьковом и перегибами мобилизации
Фото из открытых источников

Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Предназначение» на YouTube-канале прокомментировал ситуацию с объявленной в России мобилизацией. По его мнению, между перегибами мобилизации и выходом российских войск из Харьковской области существует связь. 

Кургинян также отметил, что чем ближе к столицам и элите, тем больше корыстного составляющего, а чем глубже в провинцию, тем люди чище. Это правило справедливо и для военной элиты, подчеркнул политолог. Он считает, что армия столкнулась с теми же проблемами, что и российское общество в целом.

Негодование общества по поводу того, как происходила мобилизация, связано со свойствами системы, сказал политолог. Однако в этой системе есть и порядочные военкомы, отметил лидер движения «Суть времени». Российская крайне корыстная действительность, чьим богом являются деньги, создавалась с 80-х годов. А порядочные люди, которым приходится выживать в агрессивной среде, являются вкраплениями в эту действительность, подчеркнул Кургинян.

Понятно, что все поклоняются деньгам, а вся система ведет себя как корыстное целое, однако корысть не тотальная, так как в противном случае российские войска не продержались бы более семи месяцев на территории Украины, заявил политолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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