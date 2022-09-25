Казахстан дал четкий ответ по выдаче уклонистов из Башкирии и других регионов РФ

В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска
На территории города Архангельска в субботу, 24 сентября, состоялся первый сбор призывников. Он проходил в рамках ЧМ,...Подробнее
Власти Казахстана, несомненно, будут вынуждены выдавать правительству Российской Федерации тех граждан страны, которые у себя на родине разыскиваются за уклонение от объявленной частичной мобилизации. Казахстан выдаст их только в том случае, когда Россия объявит их в розыск. Это заявление сделал глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов, сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-издания Интерфакс.
«Мы с Российской Федерацией имеем договорные отношения по оказанию помощи правового характера, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Основной принцип, и наш, и РФ — это деяние, которое уголовно наказуемое. Лишь в тех случаях, когда страна объявляет гражданина в розыск, Казахстан будет устанавливать личность и выдавать таких лиц в порядке экстрадиции в Россию», — такой ответ прозвучал от руководителя Министерства внутренних дел Казахстана на вопрос российского журналиста о том, намерена ли эта страна выявлять и выдавать России уклоняющихся от мобилизации граждан.
Ранее в этот же день и. о. руководителя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября в Казахстан въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), по его словам, получили чуть более 8 тысяч нерезидентов, с 1 апреля — ИИН получили 93 045 россиян. Президент Касым-Жомарт Токаев 27 сентября заявил, что кризиса из-за притока россиян в стране нет, но ситуация сложилась «непростая». Он пообещал обсудить ее с российской стороной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
На территории города Архангельска в субботу, 24 сентября, состоялся первый сбор призывников. Он проходил в рамках ЧМ,...Подробнее
Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин разъяснил жителям региона, обеспокоенным количеством повесток,...Подробнее
В Ярославле продолжают рассылать повестки на военные сборы, которые уже отменили. Об этом жители города рассказывают в...Подробнее
Накануне в Сети появились кадры, на которых видно, как из призывного пункта в Котласском ДК (Архангельская область)...Подробнее
В Красноярске не стали мобилизовать выпускников военных кафедр. Об этом сообщает NGS24.RU. Красноярец Евгений Черник...Подробнее
Военный комиссар Омской области, полковник Юрий Мешавкин ответил на самые часто задаваемые вопросы об объявленной в...Подробнее
Вопрос выплат для мобилизованных волнует граждан, которые отправляются на фронт, и их родных. В Башкирии рассказали о...Подробнее
В Челябинске наблюдается ажиотаж у офисов нотариусов. 25 сентября там выстроились огромные очереди, так что сегодня к...Подробнее
Мобилизация проходит по всей России и затронула даже Приморье. В Архангельской области мужчин мобилизуют, чтобы после...Подробнее
26 сентября в Кургане колонны автобусов увезли первых мобилизованных граждан, повестки которым выдали еще на прошлой...Подробнее
Комментировать