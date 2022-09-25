Казахстан дал четкий ответ по выдаче уклонистов из Башкирии и других регионов РФ

Сегодня, 17:04

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Казахстан дал четкий ответ по выдаче уклонистов из Башкирии и других регионов РФ
Фото из открытых источников

Власти Казахстана, несомненно, будут вынуждены выдавать правительству Российской Федерации тех граждан страны, которые у себя на родине разыскиваются за уклонение от объявленной частичной мобилизации. Казахстан выдаст их только в том случае, когда Россия объявит их в розыск. Это заявление сделал глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов, сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-издания Интерфакс. 

«Мы с Российской Федерацией имеем договорные отношения по оказанию помощи правового характера, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Основной принцип, и наш, и РФ — это деяние, которое уголовно наказуемое. Лишь в тех случаях, когда страна объявляет гражданина в розыск, Казахстан будет устанавливать личность и выдавать таких лиц в порядке экстрадиции в Россию», — такой ответ прозвучал от руководителя Министерства внутренних дел Казахстана на вопрос российского журналиста о том, намерена ли эта страна выявлять и выдавать России уклоняющихся от мобилизации граждан. 

Ранее в этот же день и. о. руководителя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября в Казахстан въехало порядка 98 тысяч российских граждан и выехали 64 234. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН), по его словам, получили чуть более 8 тысяч нерезидентов, с 1 апреля — ИИН получили 93 045 россиян. Президент Касым-Жомарт Токаев 27 сентября заявил, что кризиса из-за притока россиян в стране нет, но ситуация сложилась «непростая». Он пообещал обсудить ее с российской стороной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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