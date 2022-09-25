В Перми начали мобилизовать врачей — повестка пришла завотделения реанимации

В военкомате сообщили, чем будут заниматься бойцы РФ, призванные из Архангельска
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В Перми под мобилизацию попадают врачи, и повестку получил даже завотделения реанимации. Об этом рассказал руководитель ГБК №4, пишет 59.RU.
У врача высшая категория и рабочий стаж 23 года. Повестку ему вручили напрямую, позвонив на его телефон, и пригласили в военкомат. Он уже сходил по повестке и сейчас ждет ответа, будут его отправлять на фронт или нет.
Все врачи, которые попадают под мобилизацию, будут уволены, поскольку становятся военнослужащими.
Теперь горожане, да и медперсонал, опасаются, что качество медицинской помощи может ухудшиться, если призовут много врачей, ведь их не хватало в регионе и до мобилизации.
В краевом Минздраве комментировать ситуацию отказались.
Мобилизация в РФ проходит с 21 сентября по решению президента Владимира Путина. Когда вернуться домой мобилизованные, власти не говорят. Но, судя по всему, это произойдет не ранее окончания «военной спецоперации», а ее сроки тоже не обозначены.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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