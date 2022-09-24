Выпускников военных кафедр отпустили домой прямо из военкомата

В Красноярске не стали мобилизовать выпускников военных кафедр. Об этом сообщает NGS24.RU.

Красноярец Евгений Черник рассказал, что получил повестку, но не подпадает под мобилизацию ни по одному из пунктов, который озвучивали президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«У меня из военного опыта — только косить газон лопатой и красить поребрики, этим мы занимались на военных сборах. Зато в военном билете написано, что я мастер буксируемой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, но я пушку только видел — и то издалека!» - вспоминает о сборах мужчина.

Тем не менее ему вручили повестку и хотели мобилизовать, чтобы отправить на передовую. Красноярец не поторопился в военкомат сам, а обратился к юристу. Они составили заявление в краевой суд на неправомерные действия военного комиссариата.

В военкомате, куда они пришли 26 сентября, сразу же отпустили всех, кто получил военный билет после военной кафедры.

Как сложится судьба тех, кто попал на фронт, хотя не служил, сказать сложно. Эксперты советуют их родственникам пытаться стучаться во все кабинеты, пока их не отправили на передовую, поскольку далее вернуть домой их будет очень сложно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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