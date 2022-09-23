Мобилизация в Поморье: дадут ли пользоваться телефоном в пункте сбора и потом — на службе

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Мобилизация проходит по всей России и затронула даже Приморье. В Архангельской области мужчин мобилизуют, чтобы после подготовки отправить их на фронт, пишет 29.RU.
Оказалось, что с собой мужчины могут взять далеко не все. Если в пункте предварительного сбора телефоном пользоваться еще разрешено, то при отправке на пункты подготовки и на фронт можно оставить только телефоны без камеры.
В РФ действуют закон о государственной тайне, поэтому Минобороны могут запретить пользоваться телефоном в секретных учебных центрах ведомства. Поэтому лучше брать с собой на подготовку и на фронт простой кнопочный телефон.
Стоит отметить, что подготовка по некоторым военным специальностям сейчас сокращена до 10 дней, после чего мобилизованных будут отправлять на фронт.
Юристы сейчас рекомендуют мужчинам оформить генеральные доверенности на свое имущество и счета на родных. Также лучше оставить дома информацию о личных кабинетах и пароли к ним на Госуслугах, банковские приложения и т.п. Отдельно юристы рекомендуют перед отправкой на фронт составить завещание.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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