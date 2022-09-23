Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что в регионе были допущены ошибки при проведении мобилизации, и потребовал, чтобы их исправили в срочном порядке.

По его словам, в этих ошибках виноваты граждане, поскольку сами не предупреждали военкоматы о том, что у них возникли обстоятельства, которые дают отсрочку. Тем не менее он в соцсети написал, что главы региона несут также ответственность за проведение мобилизации, и пообещал, что ошибки будут исправляться.

«Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены», — написал Меликов.

По его словам, все случаи нарушений, допущенных военкоматами при мобилизации, будут рассмотрены в индивидуальном порядке. О таких случаях, подчеркнул глава региона, граждане могут сообщать ему или в контролирующие органы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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