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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о том, что в регионе были допущены ошибки при проведении мобилизации, и потребовал, чтобы их исправили в срочном порядке.
По его словам, в этих ошибках виноваты граждане, поскольку сами не предупреждали военкоматы о том, что у них возникли обстоятельства, которые дают отсрочку. Тем не менее он в соцсети написал, что главы региона несут также ответственность за проведение мобилизации, и пообещал, что ошибки будут исправляться.
«Если были факты, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат, они должны быть немедленно исправлены», — написал Меликов.
По его словам, все случаи нарушений, допущенных военкоматами при мобилизации, будут рассмотрены в индивидуальном порядке. О таких случаях, подчеркнул глава региона, граждане могут сообщать ему или в контролирующие органы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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