В Нижнем Тагиле военный комиссариат обратился к призывникам через паблик городской администрации и заявил, что те военнообязанные, у которых на руках имеется мобилизационное предписание, обязаны незамедлительно явиться в военкомат.

«Внимание! Уважаемые граждане города Нижний Тагил, просим всех, кто имеет мобилизационное предписание, вклеенное в ваш военный билет, не учитывая указанных в нем сроков явки и адресов прибытия, незамедлительно прибыть в военный комиссариат по адресу: ул. Бажова, 5», — указано в сообщении.

Мобилизационное предписание выдавали ранее военкоматы. Те, кто получил его, должны явиться в военкомат по вызову в максимально короткий срок.

При этом военкомат заявил, что явиться лучше и тем, у кого нет мобилизационного предписания. Там будет решен вопрос о том, подлежит ли военнообязанный мобилизации уже сейчас.

В России с 21 сентября проводится по решению президента Владимира Путина мобилизация. Не проводит ее только Чечня, о чем сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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