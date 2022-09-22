После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
В Нижнем Тагиле военный комиссариат обратился к призывникам через паблик городской администрации и заявил, что те военнообязанные, у которых на руках имеется мобилизационное предписание, обязаны незамедлительно явиться в военкомат.
«Внимание! Уважаемые граждане города Нижний Тагил, просим всех, кто имеет мобилизационное предписание, вклеенное в ваш военный билет, не учитывая указанных в нем сроков явки и адресов прибытия, незамедлительно прибыть в военный комиссариат по адресу: ул. Бажова, 5», — указано в сообщении.
Мобилизационное предписание выдавали ранее военкоматы. Те, кто получил его, должны явиться в военкомат по вызову в максимально короткий срок.
При этом военкомат заявил, что явиться лучше и тем, у кого нет мобилизационного предписания. Там будет решен вопрос о том, подлежит ли военнообязанный мобилизации уже сейчас.
В России с 21 сентября проводится по решению президента Владимира Путина мобилизация. Не проводит ее только Чечня, о чем сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...Подробнее
В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...Подробнее
В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам. Он заявил, что в...Подробнее
В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио...Подробнее
Жителя Екатеринбурга, который прибыл в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов по звонку,...Подробнее
Издание «АиФ-Новосибирск» пообщалось с местными жителями у военкоматов и рассказало о том, что они думают о призыве на...Подробнее
По территории Польши массово перемещаются военная техника и войска США. Телеграмм-блог «Топор Live» опубликовал видео,...Подробнее
Сегодня, в субботу, 24 сентября, возле Дворца спорта в городе Архангельске наблюдается большое скопление граждан. Все...Подробнее
Корреспонденты издания 59.ru провели собственный рейд по ряду военных комиссариатов Перми. На третий день частичной...Подробнее
Комментировать