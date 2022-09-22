В Челябинской области первых мобилизованных отправили на подготовку

Сегодня, 14:49

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В Челябинской области первых мобилизованных отправили на подготовку
Фото из открытых источников

В Челябинской области первых мобилизованных отправили на подготовку.

В Сети уже появились кадры, на которых запечатлены автобусы, которые увозят мобилизованных в пункты подготовки, пишет 74.RU.

Родные мобилизованных из Сосновского района рассказывают, что повестки их мужьям, отцам, сыновьям вручали даже по ночам. Приходили повестки по месту службы, также их вручали на улице.

Как далее будет складываться судьба мобилизованных, родным не говорят. Известно только то, что они пройдут подготовку и далее их отправят на фронт. Стоит отметить, что в военкоматах говорят о возможности сократить подготовку по некоторым специальностям до одной недели. То есть уже спустя неделю мобилизованные могут оказаться на передовой.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский отмечает, что многие добровольцы приходят воевать неподготовленные к этому. Поэтому была разработана программа адаптации, которая предполагает выполнение задач на линии фронта еще во время подготовки. И он считает, что эту программу следует применить также для мобилизованных в России.

Отметим, хотя президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию по всей стране, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем регионе решил ее не проводить.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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