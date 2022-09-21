В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

Сегодня, 15:39

0

Image 16+
В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил
Фото из открытых источников

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио «Красноярск Главный».

Со слов жителя Красноярска Евгения, ему 26 и он никогда не служил в войсках. Но ему вручили повестку на военные сборы, а далее оказалось, что его хотят отправить на подготовку, а затем в зону боевых действий.

Со слов мужчины, таких, как он, в военкомате было много. Большинство говорили о том, что не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем не менее им уже объяснили, что они не могут отказаться от мобилизации, а после двухнедельной подготовки отправятся на передовую.

«Увозить будут на подготовку двухнедельную, а потом отправление в Украину. Никто не понимает, что делать. Есть единицы, которые говорят: «Мы готовы ехать, что с собой брать?» Кто-то начинает спрашивать о том, сколько будут платить. Но 90% тех, кто был со мной в военкомате, в шоке», - рассказал Евгений.

Как объяснили в военном комиссариате, сейчас могут мобилизовать всех, кто не служил, но имеет военно-учетную специальность.

Стоит отметить, что в Чечне мобилизация не проводится, о чем уже объявил глава региона Рамзан Кадыров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил

Сегодня, 15:39

Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Вчера, 14:09

В России объявили частичную мобилизацию

21-09-2022, 13:19

NI: Гален Карпентер заявил, что Западу не понравится следующий шаг России на Украине

20-09-2022, 14:59

EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

16-09-2022, 16:44

RusVesna сообщила, что ВС Азербайджана нанесли удар по приграничным позициям ФСБ России

14-09-2022, 17:04

Bloomberg: ближайшие три месяца станут решающими для вооруженного конфликта в Украине

13-09-2022, 14:19

Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

10-09-2022, 15:19

РВ: колонна российской военной техники движется на изюмское направление

9-09-2022, 16:14

WarGonzo заявил о попытке танкового прорыва ВСУ под Купянском

9-09-2022, 15:49

Заместитель командующего 1-го Армейского корпуса ДНР сообщил о начале окружения Авдеевки

8-09-2022, 17:39

Военный эксперт Матвийчук счел глупостью новости о закупке Россией оружия у Северной Кореи

6-09-2022, 14:19

Военный эксперт Артамонов разъяснил, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье

4-09-2022, 22:09

Глава Николаевской области Ким: Российские системы РЭБ выводят из строя наши боевые дроны

30-08-2022, 17:49

Боевые корабли сил ВМФ РФ направляются к британским берегам

30-08-2022, 15:29

Евгений Норин проинформировал о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия

29-08-2022, 07:19

Россия готовит «Кинжалы» для ключевых объектов НАТО

27-08-2022, 17:39

Посольство России назвало информацию Госдепа про «фильтрационные лагеря» в ДНР фальшивкой

26-08-2022, 08:34

Бижев проинформировал о пяти сценариях развития событий на Украине

25-08-2022, 13:29

Комитет против пыток* сообщил о гибели чеченского оппозиционера Тепсуркаева

24-08-2022, 15:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

После начала мобилизации в военкоматах Екатеринбурга принимают не всех

Вчера, 13:34

0

После объявления частичной мобилизации в Екатеринбурге очередей у военкоматов пока не наблюдается. А некоторых...

Подробнее
Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Россияне стоят в пробках в Челябинской области на границе с Казахстаном

Сегодня, 10:44

0

В Челябинской области, в поселке Бугристое, выстроились пробки на границе с Казахстаном. Молодые люди интересуются,...

Подробнее
Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Вчера, 14:09

0

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам. Он заявил, что в...

Подробнее
В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

В Волгоградской области сняли на видео мобилизацию

Сегодня, 13:59

0

В Волгоградской области уже третьи сутки идет объявленная частичная мобилизация, в рамках которой десятки и сотни...

Подробнее
«Это Сталинград, мы Сталинград!»: как поселок у границы с Казахстаном отправляет мужчин на СВО

«Это Сталинград, мы Сталинград!»: как поселок у границы с Казахстаном отправляет мужчин на СВО

Сегодня, 08:29

0

В России проходит мобилизация и со всей страны собирают мужчин, чтобы отправить их на фронт на территории Украины....

Подробнее
Кого могут мобилизовать в первую очередь

Кого могут мобилизовать в первую очередь

21-09-2022, 11:24

0

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые вводят набор новых статей. Прежде всего, речь идет о статье...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В России объявили частичную мобилизацию

В России объявили частичную мобилизацию

21-09-2022, 13:19

0

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам, сообщив о готовящихся референдумах в ДНР, ЛНР, а...

Подробнее
Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

Частичная мобилизация. Как она скажется на экономике РФ

21-09-2022, 12:44

0

Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, как то обстоятельство, что на...

Подробнее
Герой РФ Головашкин предположил, что сроки подготовки мобилизованных россиян можно сократить

Герой РФ Головашкин предположил, что сроки подготовки мобилизованных россиян можно сократить

21-09-2022, 23:24

0

Чтобы мобилизовать ориентировочно 300-тысячный дополнительный контингент контрактных военнослужащих, необходима чёткая...

Подробнее
Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

Полюс: Финансовые результаты (1П22 МСФО)

21-09-2022, 20:09

0

Полюс представил ожидаемо слабые результаты за первое полугодие 2022 г. Основными причинами падения показателей было...

Подробнее