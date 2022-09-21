В Красноярске начали рассылать повестки даже тем, кто ранее не служил. Об этом рассказывает телеграм-канал радио «Красноярск Главный».

Со слов жителя Красноярска Евгения, ему 26 и он никогда не служил в войсках. Но ему вручили повестку на военные сборы, а далее оказалось, что его хотят отправить на подготовку, а затем в зону боевых действий.

Со слов мужчины, таких, как он, в военкомате было много. Большинство говорили о том, что не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины. Тем не менее им уже объяснили, что они не могут отказаться от мобилизации, а после двухнедельной подготовки отправятся на передовую.

«Увозить будут на подготовку двухнедельную, а потом отправление в Украину. Никто не понимает, что делать. Есть единицы, которые говорят: «Мы готовы ехать, что с собой брать?» Кто-то начинает спрашивать о том, сколько будут платить. Но 90% тех, кто был со мной в военкомате, в шоке», - рассказал Евгений.

Как объяснили в военном комиссариате, сейчас могут мобилизовать всех, кто не служил, но имеет военно-учетную специальность.

Стоит отметить, что в Чечне мобилизация не проводится, о чем уже объявил глава региона Рамзан Кадыров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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