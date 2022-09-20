Алексей Леонков назвал специальности, востребованные для мобилизации в России

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, кто попадет первым на фронт по мобилизационным спискам.

Он заявил, что в первую очередь военкоматы будут мобилизовать связистов, артиллеристов, танкистов, водителей и десантников, пишет «МК». Эти специальности сейчас наиболее дефицитные на фронте. Поэтому мобилизовать планируется в первую очередь тех, кто получил их ранее во время воинской службы либо на военной кафедре.

Также он подчеркнул, что сейчас будут в основном набирать только тех, у кого есть опыт боевых действий и тех, кто ранее служил в ВС РФ.

Планируется, что за счет мобилизованных будут усиливать российские группировки на территориях Украины, которые РФ может присоединить после референдумов, которые там уже запланированы.

Власти обещают, что перед отправкой на фронт мобилизованные пройдут подготовку и боевое слаживание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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