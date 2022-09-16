В России объявили частичную мобилизацию

Сегодня, 13:19

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В России объявили частичную мобилизацию
Фото из открытых источников

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам, сообщив о готовящихся референдумах в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент России подписал указ о частичной мобилизации военнообязанных граждан.

«Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации», - сказано в документе. 

Также Путин рассказал о неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. Президент РФ подчеркнул, что западные страны преследуют цель ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Глава государства также упомянул, что Киев публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, поэтому стало ясно, что новое крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно, после чего последовала бы атака на Крым. Путин также заявил, что цели спецоперации остаются неизменными — освобождение всей территории Донбасса. Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, сказал президент РФ. 

Наряду с этим Путин заявил, что под призыв попадают только граждане, которые состоят в запасе и те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, а также россияне, имеющие определенные военно-учетные специальности и опыт. Все они перед отправкой в части будут проходить военную подготовку. Также  добровольцы и ополченцы Донбасса должны получить правовой статус российских военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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