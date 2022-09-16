NI: Гален Карпентер заявил, что Западу не понравится следующий шаг России на Украине

Сегодня, 14:59

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NI: Гален Карпентер заявил, что Западу не понравится следующий шаг России на Украине
Фото из открытых источников

О возможных сценариях развития конфликта на территории Украины рассказал в NI аналитик Гален Карпентер.

По его мнению, происходящее сейчас на территории Украины – это «прелюдия к ядерной катастрофе», пишет ИА SM.News.

Сейчас на Западе, рассказал Карпентер, радуются успехам ВСУ в Харьковской области. В НАТО полагают, что застали Москву врасплох и надеются на новые успехи на юге Украины. Но эксперт более пессимистичен в своих прогнозах.

Он полагает, что Москва может начать новое наступление на Одессу либо пойти с севера на Харьков. Успехи там разрушат все достижения ВСУ.

Также президент РФ Владимир Путин может объявить мобилизацию, чтобы усилить свои войска. Не стоит исключать и возможность ядерного удара. Применение тактического ядерного оружия позволит ВС РФ добиться успеха.

При этом стоит учитывать и то, что ядерный удар по Украине Запад не оставит без ответа. И об этом мировые лидеры уже объявили открыто, подчеркнув, что применение ядерного или химического оружия недопустимо.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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