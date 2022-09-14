EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

Сегодня, 16:44

0

Image 16+
EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине
Фото из открытых источников

Эксперты составили карту зон, куда может уже добивать Украина и какие территории окажутся под ударом, если ВСУ передадут еще боле дальнобойное оружие.

Карту показал телеканал RTVI, сообщает издание EADaily.

На карте обозначены три зоны. При этом отмечается, что зоны поражения составлены с учетом размещения вооружения на границе с РФ или на линии соприкосновения. Так близко ВСУ не смогут подвезти это вооружение, поскольку оно будет уничтожено российскими войсками, уверены эксперты.

Отмечается также и то, что США поставляет Украине вооружение с учетом того, что оно не будет использоваться для ударов по территории РФ. Но тут стоит учитывать, что США, как и Киев, не считают Крым частью РФ и не признают независимость ЛДНР.

С учетом того, какое уже вооружение получила Украина, под удар попадают Донецк и Луганск, а также практически вся территория, занятая РФ после 24 февраля, и значительная часть Крыма. Но если будут переданы и ракеты с дальностью до 300 км, то Украина сможет атаковать объекты в Белгородской и Ростовской областях, а не только в Крыму.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

RusVesna сообщила, что ВС Азербайджана нанесли удар по приграничным позициям ФСБ России

14-09-2022, 17:04

Bloomberg: ближайшие три месяца станут решающими для вооруженного конфликта в Украине

13-09-2022, 14:19

Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

10-09-2022, 15:19

РВ: колонна российской военной техники движется на изюмское направление

9-09-2022, 16:14

WarGonzo заявил о попытке танкового прорыва ВСУ под Купянском

9-09-2022, 15:49

Заместитель командующего 1-го Армейского корпуса ДНР сообщил о начале окружения Авдеевки

8-09-2022, 17:39

Военный эксперт Матвийчук счел глупостью новости о закупке Россией оружия у Северной Кореи

6-09-2022, 14:19

Военный эксперт Артамонов разъяснил, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье

4-09-2022, 22:09

Глава Николаевской области Ким: Российские системы РЭБ выводят из строя наши боевые дроны

30-08-2022, 17:49

Боевые корабли сил ВМФ РФ направляются к британским берегам

30-08-2022, 15:29

Евгений Норин проинформировал о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия

29-08-2022, 07:19

Россия готовит «Кинжалы» для ключевых объектов НАТО

27-08-2022, 17:39

Посольство России назвало информацию Госдепа про «фильтрационные лагеря» в ДНР фальшивкой

26-08-2022, 08:34

Бижев проинформировал о пяти сценариях развития событий на Украине

25-08-2022, 13:29

Комитет против пыток* сообщил о гибели чеченского оппозиционера Тепсуркаева

24-08-2022, 15:04

СП: США не стоит «качать права», чтобы не напороться на «Кинжал»

22-08-2022, 20:19

Корабли ВМС РФ заперли флот НАТО в Адриатическом море, взяв под контроль данный регион

22-08-2022, 13:34

Handelsblatt: Турция стремится стать газовым хабом для Европы, но в Евросоюзе опасаются новой зависимости

19-08-2022, 15:24

Политолог: возможная атака Британии на Крымский мост приведет к ядерной войне

15-08-2022, 19:34

США проинформировали о способе защиты от собственных ракет AGM-88 HARM

15-08-2022, 17:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Армия Азербайджана пошла в наступление, но наткнулась на ответный удар ВС Армении

Армия Азербайджана пошла в наступление, но наткнулась на ответный удар ВС Армении

13-09-2022, 18:09

0

В интернете появился ролик, на котором, предположительно, заснят момент наступления ВС Азербайджана на позиции...

Подробнее
На территории Украины погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов

На территории Украины погиб член Молодежного парламента Севастополя Александр Черемёнов

13-09-2022, 16:09

0

Участвуя в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб член Молодежного парламента Севастополя...

Подробнее
На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона

Сегодня, 09:39

0

На Украине погиб уроженец Махачкалы, командир танкового батальона, майор Тхаро Абатаев. Его семье, проживающей в...

Подробнее
РИА Новости: Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России

РИА Новости: Чем конфликт между Ереваном и Баку угрожает России

14-09-2022, 10:14

0

На Кавказе снова началось обострение давнего конфликта. Гибнут люди - уже известно о сотне жертв с двух сторон. Баку...

Подробнее
RusVesna сообщила, что ВС Азербайджана нанесли удар по приграничным позициям ФСБ России

RusVesna сообщила, что ВС Азербайджана нанесли удар по приграничным позициям ФСБ России

14-09-2022, 17:04

0

В ночь на 13 сентября под артиллерийский обстрел попал пункт дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике. Как...

Подробнее
В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

В Хакасии увековечат память о Герое РФ, погибшем в ходе спецоперации

Вчера, 08:44

0

В Хакасии будет установлен памятник ефрейтору Аймиру Миягашеву. В пресс-службе главы Хакасии сообщили, что ранее Указом...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В РФ наметилось снижение зарплат айтишников

В РФ наметилось снижение зарплат айтишников

Вчера, 09:44

0

В России наметилась тенденция к снижению уровня зарплаты ИТ-специалистов. Об этом пишет РБК, отмечая, что эта динамика...

Подробнее
Германия передала Киеву еще четыре ЗСУ Gepard

Германия передала Киеву еще четыре ЗСУ Gepard

14-09-2022, 17:59

0

Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard. Теперь общее количество самоходок...

Подробнее
В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю

В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю

14-09-2022, 19:46

0

В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная 60-летию со дня завершения операции по возвращению на Родину...

Подробнее
ВС РФ направили огромную колонну бронетехники на оборону Лимана

ВС РФ направили огромную колонну бронетехники на оборону Лимана

Вчера, 09:14

0

Россия спешно увеличивает оборону по всему фронту. ВС РФ направили огромную колонну военной техники в сторону Лимана....

Подробнее