EAD: Куда на территории РФ могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

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Эксперты составили карту зон, куда может уже добивать Украина и какие территории окажутся под ударом, если ВСУ передадут еще боле дальнобойное оружие.
Карту показал телеканал RTVI, сообщает издание EADaily.
На карте обозначены три зоны. При этом отмечается, что зоны поражения составлены с учетом размещения вооружения на границе с РФ или на линии соприкосновения. Так близко ВСУ не смогут подвезти это вооружение, поскольку оно будет уничтожено российскими войсками, уверены эксперты.
Отмечается также и то, что США поставляет Украине вооружение с учетом того, что оно не будет использоваться для ударов по территории РФ. Но тут стоит учитывать, что США, как и Киев, не считают Крым частью РФ и не признают независимость ЛДНР.
С учетом того, какое уже вооружение получила Украина, под удар попадают Донецк и Луганск, а также практически вся территория, занятая РФ после 24 февраля, и значительная часть Крыма. Но если будут переданы и ракеты с дальностью до 300 км, то Украина сможет атаковать объекты в Белгородской и Ростовской областях, а не только в Крыму.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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