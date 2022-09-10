RusVesna сообщила, что ВС Азербайджана нанесли удар по приграничным позициям ФСБ России

В ночь на 13 сентября под артиллерийский обстрел попал пункт дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике.

Как сообщают армянские СМИ, удары наносились азербайджанскими войсками из артиллерии, пишет «Русская Весна». Кадры последствий удара появились в Сети.

Источники сообщают, что в ночь «с 12 на 13 сентября пункт дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области Армении был обстрелян вооруженными силами Азербайджана». Поэтому личный состав был вынужден покинуть место дислокации.

В результате удара повреждено не только здание, но и военная техника российских пограничников.

Азербайджан назвал эту информацию провокацией и заявил, что обстрел пограничного пункта осуществили армянские военные.

Российская сторона пока не дает комментарии касательного этого инцидента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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