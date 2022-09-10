RusVesna сообщила, что ВС Азербайджана нанесли удар по приграничным позициям ФСБ России

В Екатеринбурге резервистов вызывают в военкоматы
В Екатеринбурге объявили призыв на военные сборы. Резервистов вызывают в военкомат, где им вручают повестки, а также...Подробнее
В ночь на 13 сентября под артиллерийский обстрел попал пункт дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике.
Как сообщают армянские СМИ, удары наносились азербайджанскими войсками из артиллерии, пишет «Русская Весна». Кадры последствий удара появились в Сети.
Источники сообщают, что в ночь «с 12 на 13 сентября пункт дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области Армении был обстрелян вооруженными силами Азербайджана». Поэтому личный состав был вынужден покинуть место дислокации.
В результате удара повреждено не только здание, но и военная техника российских пограничников.
Азербайджан назвал эту информацию провокацией и заявил, что обстрел пограничного пункта осуществили армянские военные.
Российская сторона пока не дает комментарии касательного этого инцидента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Екатеринбурге объявили призыв на военные сборы. Резервистов вызывают в военкомат, где им вручают повестки, а также...Подробнее
Сегодня в городе Севастополе люди пришли проводить в последний путь Кирилла Вытоптова. Военнослужащий служил в...Подробнее
Россия через три месяца может начать строительство второй пары средних разведывательных кораблей (СРК) нового проекта...Подробнее
В России из-за санкций начал развиваться внутренний туризм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CSM. Из-за...Подробнее
Издание Forbes опубликовало статью обозревателя Кеннета Рапозы, в которой отмечается, что из-за повышения цен на газ, а...Подробнее
На Украине при выполнении спецоперации погиб 29-летний житель Ярославля Максим Круглов, о чем стало известно сегодня,...Подробнее
На фоне спецоперации, которую проводят ВС РФ на территории Украины, отношения между Россией и США обострились с новой...Подробнее
Три месяца, которые остались до наступления зимы, для российско-украинского вооруженного конфликта могут стать...Подробнее
Участвуя в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб член Молодежного парламента Севастополя...Подробнее
Нынешним масштабным контрнаступлением ВСУ боевые действия в Украине не завершатся и, по всей видимости, продлятся до...Подробнее
Комментировать