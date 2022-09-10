Bloomberg: ближайшие три месяца станут решающими для вооруженного конфликта в Украине

Три месяца, которые остались до наступления зимы, для российско-украинского вооруженного конфликта могут стать решающими. Украина может за это время развить свой успех на поле боя и вернуть утраченные территории, но только при условии, что западная поддержка не ослабнет. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Боевые действия на территории страны очень сильно отразились на украинской экономике. В стране сейчас «бедственное финансовое и денежное положение», есть риски гиперинфляции. Поэтому времени не так много для того, чтобы развить успех на поле боя и вернуть контроль над территориями.

Зимой это будет сделать труднее, поскольку Европа может расколоться на две части по украинскому вопросу из-за проблем с газом, поставки которого ранее обеспечивались Россией.

«Без немедленного увеличения поддержки Запада Украине будет трудно сохранить свой успех на поле боя», — заключили аналитики агентства.

ВСУ удалось вернуть контроль над рядом населенных пунктов. В Минобороны РФ сообщили, что войска отведены для проведения перегруппировки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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