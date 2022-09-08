Поддубный сообщил о тяжелейшей обстановке для ВС из России под Харьковом

В Тюмени резервистов начали вызывать на военные сборы
Тюменские резервисты Вооруженных Сил РФ собрались на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища...Подробнее
Российские войска в тяжелой ситуации под Харьковом, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Он заявил, что хотя и пришла поддержка, но все же этих сил хватило только на то, чтобы замедлить продвижение ВСУ, а не остановить его.
Поддубный также рассказал что ВС РФ смогли удержать восточную часть Купянска. ВСУ не могут перебросить тяжелую технику по поврежденным мостам, что серьезно замедлило их продвижение.
«Купянск не просто город, еще и крупная узловая железнодорожная станция, промышленная часть населенного пункта находится в восточной части. Она естественно лучше подходит для ведения активной обороны», — отметил Поддубный.
Он сообщил о выходе ВСУ к Оскольскому водохранилищу. А на Изюмском направлении идут бои в районе Красного Лимана. Поступили уже и сообщения о том, что ВСУ зашли в Изюм.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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