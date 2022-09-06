РВ: колонна российской военной техники движется на изюмское направление

Колонна российской военной техники следует в направлении Изюма. Об этом сообщает «Русская Весна», публикуя кадры перемещающейся колонны.

На видео можно увидеть, что ВС РФ перебрасывают для отражения контрнаступления украинской армии на изюмском направлении большое количество военной техники. Также появились сообщения, что вертолетами туда доставляют и десантные войска.

Российские военкоры сообщают о том, что сейчас в подкреплении нуждаются силы ВС РФ и в Изюме, и в Купянске. Украинские войска хоть и замедлили продвижение, но уже предприняли попытку танковой атаки на Купянск. Также бои приближаются все ближе к Изюму.

Военные эксперты говорят о том, что, судя по информации с линии фронта, ВСУ удалось перерезать дорогу между Изюмом и Купянском, что создает проблемы для снабжения группировки войск в Изюме.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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