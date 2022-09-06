WarGonzo заявил о попытке танкового прорыва ВСУ под Купянском

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ВСУ прорываются на танках к Изюму, о чем сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.
Как рассказали источники, знакомые с ситуацией, ВСУ ведут бои в направлении Купянска. Там завязались бои и работает российская авиация. Люди, лояльные к РФ, эвакуируются в направлении Сватово.
Несколькими часами ранее военкор Александр Коц сообщил о том, что сейчас там ведет бои группировка «О». Он полагает, что они смогут отстоять город, несмотря на усилия ВСУ на этом направлении.
При этом поступают также сообщения о том, что ВСУ ведут бои в направлении Изюма. Вслед за штурмовыми подразделениями идет тяжелая артиллерия, а темпы контрнаступления в целом снизились, поскольку ВСУ боятся попасть в окружение, что возможно, если ВС РФ начнет атаковать фланги украинской группировки, совершившей прорыв.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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