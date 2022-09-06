Заместитель командующего 1-го Армейского корпуса ДНР сообщил о начале окружения Авдеевки

Силы ДНР начали окружение Авдеевки, о чем сообщил заместитель командующего 1-го Армейского корпуса Эдуард Басурин. Он подчеркнул, что подразделения НМ ДНР подошли к селам Первомайское и Опытное, передает МК. Далее предстоят бои за эти населенные пункты.

По словам Басурина, бойцы ЧВК «Вагнер» совместно с силками ДНР захватили Кодему. Также начались бои в Соледаре.

При этом военкоры заявляют о том, что ВС РФ решили изменить тактику продвижения в Донбассе, чтобы снизить потери. Поэтому они будут окружать населенные пункты, вынуждая ВСУ отступать. Прямые бои за любой населенный пункт увеличивают потери личного состава, отмечают эксперты.

Отметим, ВС РФ в последние дни приходится сдерживать контрнаступление ВСУ в Харьковской области, которое началось спустя несколько дней после того, как украинские подразделения пошли вперед и на юге.

Военкоры сообщают, что войска РФ усиливаются и пытаются стабилизировать фронт. При этом западные аналитики уже подсчитали, что за 2 дня боев ВСУ удалось в Харьковской области вернуть под свой контроль около 400 квадратных километров территорий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700