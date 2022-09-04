Военный эксперт Матвийчук счел глупостью новости о закупке Россией оружия у Северной Кореи

Россия не испытывает нужды в боеприпасах из Северной Кореи. Поэтому новости о закупках Москвы у Пхеньяна ракет малой дальности является полной глупостью. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

В разговоре с изданием NEWS.ru он сообщил, что РФ сейчас тратит ежедневно в Украине столько боеприпасов, сколько Штаты тратили в Ираке за месяц. К тому же закупки оружия у КНДР не могут быть оправданы. По его словам, Северная Корея обладает «объективно устаревшим оружием, которое может нанести больше вреда, чем пользы».

О снарядном голоде РФ не может быть и речи. Имеются запасы на складах за Уралом. Ежедневно для потребностей ВС РФ сходит с конвейера по 60 тысяч снарядов.

«У КНДР практически все оружие советское, причем 50-60-х годов производства. Так что закупка РФ вооружений у Северной Кореи — это полнейшая глупость», — заверил Матвийчук.

О том, что Москва собирается закупить у Северной Кореи «миллион снарядов», сообщило издание The New York Times. Журналисты сделали отсылку к американской разведке. В публикации говорится, что просить Северную Корею о продаже ракет Россию заставили санкции Запада, которые «серьезно ограничили ее цепочки поставок».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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