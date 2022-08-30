Военный эксперт Артамонов разъяснил, когда Румыния введет войска в Молдавию и что ждет Приднестровье

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Французских военных могут направить в Румынию, о чем заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он сказал, что в Румынию будут переброшены 2 батальонные группы из Франции при том, что там уже находится около 500 украинских военных, пишет Украина.ру. То есть группировка французских сил в Румынии может вырасти до 3 тыс. человек.
По словам военного обозревателя Александра Артамонова, это развяжет Румынии руки и если войска РФ подойдут к Одессе, румынские военные зайдут на территорию Молдавии.
«Там могут быть и французы, и другие европейские языки, как в эпоху гитлеризма. Я не могу этого не учитывать, потому что понимаю, что Румыния точит зубы давно на присоединение Молдовы к себе. Я знаю позицию Майи Санду, знаю, какая сейчас оголтелая русофобия в Молдавии», - утверждает Артамонов.
По его мнению, НАТО хочет заполучить боеприпасы, которые есть на складе в селе Колбасне. Но в этом можно сомневаться, поскольку эти боеприпасы находятся там еще со времен СССР и многие уже, наверно, стали непригодными.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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