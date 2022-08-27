Глава Николаевской области Ким: Российские системы РЭБ выводят из строя наши боевые дроны

Сегодня, 17:49

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Глава Николаевской области Ким: Российские системы РЭБ выводят из строя наши боевые дроны
Фото из открытых источников

О проблемах с нехваткой дронов у ВСУ заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким. Он призвал украинцев начать помогать с покупкой дронов для ВСУ, поскольку украинские военные потеряли много беспилотинков из-за российских комплексов РЭБ, пишет «Военное обозрение».

По его словам, РФ активно применяет РЭБ для того, чтобы нейтрализовать дроны ВСУ. При этом беспилотники поставляются украинским военным в меньших количествах, чем в первые месяцы боев. Ким добавил, что сейчас многие оставшиеся подразделения ВСУ действуют вслепую, поскольку у них нет дронов для разведки.

Накануне в СМИ начала распространяться информация о масштабных ударах по Херсонской области. Сообщалось, что ВСУ обстреляли мосты и переправы через Днепр, в том числе и переправу у Антоновского моста, которую ранее там обустроили российские военные.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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