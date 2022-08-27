Боевые корабли сил ВМФ РФ направляются к британским берегам

На фоне угроз Лондона в адрес России к британским берегам устремились ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» ВМФ РФ в сопровождении танкера «Вязьма».

Сейчас они находятся в 80 километрах от территориальных вод Соединенного Королевства. Как стало известно, военные суда приблизились к берегам Великобритании незаметно. Группа российских судов держит курс на пролив между Ирландией и Англией.

С какой целью российские военные корабли прибыли в регион, неизвестно, но Королевский флот уже отправил фрегат HMS Lancaster для их сопровождения. Лондон опасается, что боевые корабли России могут остаться у побережья Британии на длительное время.

Предположительно, корабли ВМФ РФ появились у побережья Туманного Альбиона, потому что возвращаются домой после шести месяцев пребывания в Средиземноморье.

Официальные заявления на этот счет со стороны командования ВМФ РФ пока не поступали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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