Боевые корабли сил ВМФ РФ направляются к британским берегам

Попытки Беглова прикрыться федеральными законами о КРТ напоминают детский сад – эксперт
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
На фоне угроз Лондона в адрес России к британским берегам устремились ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» ВМФ РФ в сопровождении танкера «Вязьма».
Сейчас они находятся в 80 километрах от территориальных вод Соединенного Королевства. Как стало известно, военные суда приблизились к берегам Великобритании незаметно. Группа российских судов держит курс на пролив между Ирландией и Англией.
С какой целью российские военные корабли прибыли в регион, неизвестно, но Королевский флот уже отправил фрегат HMS Lancaster для их сопровождения. Лондон опасается, что боевые корабли России могут остаться у побережья Британии на длительное время.
Предположительно, корабли ВМФ РФ появились у побережья Туманного Альбиона, потому что возвращаются домой после шести месяцев пребывания в Средиземноморье.
Официальные заявления на этот счет со стороны командования ВМФ РФ пока не поступали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Попытка губернатора Петербурга Александра Беглова прикрыться федеральными правовыми актами за критику закона о...Подробнее
Петербургские власти должны быть более открыты и вести диалог с горожанами, иначе в обществе возникнет напряженность....Подробнее
Молдавский политик Дмитрий Чубашенко рассказал о сложившейся в стране ситуации из-за кризиса, связанного с поставками...Подробнее
Жители Петербурга массово голосуют за то, чтобы СК РФ проверил деятельность губернатора Петербурга Александра Беглова....Подробнее
Российские пенсионеры с 29 августа получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщает портал...Подробнее
Многие финансовые аналитики пророчили падение рубля, однако российская валюта завершает лето с гордо поднятой головой....Подробнее
Блогер Анатолий Шарий подтвердил, что в Херсонской области был убит бывший народный депутат Украины от партии «Слуга...Подробнее
Американская компания Dell, являющаяся разработчиком компьютеров и серверов, в августе 2022 года официально объявляет...Подробнее
В России продолжают полыхать военкоматы. Преимущественно возгорание происходит из-за поджогов. Недавно...Подробнее
В Архангельской области создан центр, на базе которого будут готовить к военной службе добровольцев, изъявивших желание...Подробнее
Комментировать