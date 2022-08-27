Евгений Норин проинформировал о проблеме с ВСУ, с которой столкнулась Россия

Известный в Российской Федерации военный историк и эксперт Евгений Норин рассказал, как действовали армейские подразделения Вооружённых Сил РФ на поле боя в самом начале СВО на территории Украины и какая стратегия ими соблюдается в настоящее время. Об этом сообщили корреспонденты информационного новостного онлайн-издания NVL.

Обозреватель военной прессы сообщил о том, что ранее ВС РФ придерживались тактики, при которой не уничтожается вся подряд живая противника. Но затем стало понятно: этого не следует делать. Впоследствии оказалось, что у Украины в результате такой щадящей тактики россиян появился огромный мобилизационный запас. Поэтому солдаты ВСУ удерживают свои позиции не высоким армейским качеством, а просто её количеством. В результате армия России имела огромные проблемы при продвижении. Но сейчас у России просто нет крупных резервов живой силы. Кроме этого, отсутствует всяческое желание вести с Украиной активную наступательную политику. Она заберёт множество жизней российских военнослужащих.

Историк провёл параллель с Красной армией.

«Точно такая ситуация наблюдалась у Красной армии в Великой Отечественной войне. Правда, там пехоты было много, но она не шла в атаку, потому что плохо использовала личное оружие и слабо наступала. Мы тогда за каждую деревню рубились месяцами и двигались очень медленно. А сейчас нам в принципе приходится выполнять задачи с недостаточным количеством пехоты», — указал Норин.

Сейчас ВС РФ всё чаще начинают уничтожать именно живую силу противника, отметил Норин. Полностью избавившись от солдат противника, можно продвигаться далее, не боясь за собственных бойцов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700