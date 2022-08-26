Россия готовит «Кинжалы» для ключевых объектов НАТО

Вчера, 17:39

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Россия готовит «Кинжалы» для ключевых объектов НАТО
Фото из открытых источников

18 марта Россия нанесла удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по «Объекту 711» в Ивано-Франковской области, который считался одним из самых безопасных складов в мире для хранения оружия. Он должен был выдержать попадание атомной бомбы, однако удар «Кинжалом» его уничтожил полностью, что шокировало руководство НАТО.

А если учесть тот факт, что в 2016 году в Румынии, в 80 км от места удара по складу в Ивано-Франковске, был размещен комплекс ПРО Aegis Ashore c тремя батареями американских перехватчиков ракет, то для альянса это стало шоком вдвойне.

Известно, что Россия разместила в Калининградской области самолеты МиГ-31К с комплектом «Кинжал» на борту. Это дает право предполагать, что Москва рассматривает возможность военного столкновения с НАТО.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, Россия  дала понять странам Запада, чтобы они не испытывали судьбу. Он также обратил внимание на то, что НАТО и США стали проявлять военную активность вблизи Дальнего Востока и в Арктике, поэтому Россия демонстрирует им «Кинжалы», «Цирконы», «Сарматы», «Авангарды» и «Посейдоны».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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