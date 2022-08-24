Посольство России назвало информацию Госдепа про «фильтрационные лагеря» в ДНР фальшивкой

Сегодня, 08:34

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Посольство России назвало информацию Госдепа про «фильтрационные лагеря» в ДНР фальшивкой
Фото из открытых источников

Информация Государственного департамента США о том, что Москва якобы создала на территории ДНР «фильтрационные лагеря» и причастна к разрушению гражданских объектов ЛНР, является фальшивой. Она распространяется с тем, чтобы дискредитировать СВО в Украине. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне, передает газета Московский комсомолец.

Ранее проект Госдепа Conflict Observatory обнародовал материалы, в которых приводятся данные сотрудников Йельского университета. Из них следует, что российскими военными якобы было создано на территории ДНР более 20 фильтрационных лагерей.

По утверждению Госдепа, через фильтрацию с обязательными допросами и осмотрами проходят граждане Украины.

Российские дипломаты в свою очередь заявили, что эти сведения являются фальшивкой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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