Бижев проинформировал о пяти сценариях развития событий на Украине

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Возможные сценарии дальнейшего хода конфликта России и Украины озвучил военный эксперт Айтеч Бижев.
В интервью изданию SM-News он прокомментировал пять вариантов развития событий, озвученные в The Guardian. По его мнению, все эти варианты имеют право на существование. Они показывают, что Запад не спешит к окончанию конфликта с учетом интересов России.
В США и других странах НАТО ориентируются на ослабление России. С этой целью Украине и далее поставляется вооружение, а на РФ оказывается санкционное давление.
«Конфликт выгоден США. Европейские страны слишком зависимы, чтобы проявить политическую волю, но рано или поздно это вопрос будет поднят», - заявил Бижев.
Он полагает, что для РФ сейчас важно приготовиться к затяжному конфликту. «Военная спецоперация», по его мнению, не скоро закончится и будет продолжаться вязкое продвижение.
Быстрая победа РФ возможна только в случае, если Украина лишится поддержки Запада, что, судя по риторике США, Лондона и Брюсселя, сейчас не произойдет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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