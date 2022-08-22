Бижев проинформировал о пяти сценариях развития событий на Украине

Возможные сценарии дальнейшего хода конфликта России и Украины озвучил военный эксперт Айтеч Бижев.

В интервью изданию SM-News он прокомментировал пять вариантов развития событий, озвученные в The Guardian. По его мнению, все эти варианты имеют право на существование. Они показывают, что Запад не спешит к окончанию конфликта с учетом интересов России.

В США и других странах НАТО ориентируются на ослабление России. С этой целью Украине и далее поставляется вооружение, а на РФ оказывается санкционное давление.

«Конфликт выгоден США. Европейские страны слишком зависимы, чтобы проявить политическую волю, но рано или поздно это вопрос будет поднят», - заявил Бижев.

Он полагает, что для РФ сейчас важно приготовиться к затяжному конфликту. «Военная спецоперация», по его мнению, не скоро закончится и будет продолжаться вязкое продвижение.

Быстрая победа РФ возможна только в случае, если Украина лишится поддержки Запада, что, судя по риторике США, Лондона и Брюсселя, сейчас не произойдет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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