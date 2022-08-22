Комитет против пыток* сообщил о гибели чеченского оппозиционера Тепсуркаева

Сегодня, 15:04

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Комитет против пыток* сообщил о гибели чеченского оппозиционера Тепсуркаева
Фото из открытых источников

В Чечне был убит чеченский оппозиционер модератор чата Telegram-канала 1Adat (запрещен в РФ) Салман Тепсуркаев. Об этом рассказала в интервью Катерине Гордеевой юрист «Команды против пыток» Ольга Садовская.

По ее словам, Тепсуракева похитили еще в 2020 году в Геленджике, и сейчас об этом она рассказывать не может, хотя восстановлено подробно то, как это происходило. Пытки Тепсуркаева были записаны на видео. Тепсукаева вывезли в Чечню, где пытали на камеру, заставляя сесть на бутылку. Также от него требовали принести извинения.

«Мы не можем позволить себе говорить что-то, мы должны говорить, что мы знаем. Здесь его похитили, посадили в эту машину, вот эти люди, они здесь проехали, они въехали в эти ворота, и здесь связь оборвалась. Мы должны восстановить эту картину, и мы всю эту картину восстановили, мы собрали всю информацию. Но, к сожалению, это не помогло», — сказала Садовская.

Садовская заявила, что гибель чеченского оппозиционера Тепсуркаева подтверждена. 

Ранее сотрудник «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев заявил о том, что в Чечне похитили около сорока его родственников. Похищали его родных и за пределами Чеченской республики. В 2022 году в Нижнем Новгороде чеченские полицейские в квартире Сайди Янгулбаева, отца Абубакара Янгулбаева, задержали его жену Зарему.

После того как с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых выступил президент Чечни Рамзан Кадыров, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это было  «личное мнение» главы Чечни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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