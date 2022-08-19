СП: США не стоит «качать права», чтобы не напороться на «Кинжал»

Украино-российский конфликт обострил непростые отношения между Россий и США, что может привести к ядерной катастрофе. Об этом сообщает «Свободная Пресса».

Сейчас отношения крупнейших ядерных держав России и США стали слишком напряженными. Последнее двустороннее соглашение между ними — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — под угрозой в силу ряда серьезных причин.

«Между тем ДСНВ истекает через 3,5 года. Опыт прошлых российско-американских переговоров показывает, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало. Особенно с учетом того, что Вашингтон в инициативном порядке «заморозил» запущенные в 2021 г. консультации», — заявили в МИД России.

Американские власти готовы разработать новый договор, в котором будут сохранены все основные положения предыдущего, однако в РФ не уверены, что в нем учтут интересы и озабоченности страны в области безопасности.

«...Контроль над вооружениями — это улица с двусторонним движением. Результат достижим только при соблюдении баланса интересов и заинтересованности всех участников», — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук РФ, кандидата военных наук Александра Бартоша, американцы потребуют от России отказаться от тех стратегических систем, которых не имеют сами — от «Циркона», «Кинжала», «Сармата». Поэтому Москва должна настоять на том, чтобы в договор были включены все те позиции, которые Россия уже изготовила и приняла на вооружение.

В то же время, США нарушили и продолжают нарушать так называемые «красные линии». И в первую очередь это эскалация конфликта в Украине путем поставок туда современных видов вооружений.

«Если между Россией и США не будет найден общий язык на основании тех принципов, которые Россией изложены, то это будет грозить дальнейшим негативным развитием международной обстановки, в том числе в ядерной сфере», — резюмировал Бартош.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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